مدرب الأخدود: كنا الأكثر خطورة على مرمى النصر ونستحق الفوز

علق نور الدين بن زكري المدير الفني لفريق الأخدود، على هزيمة فريقه أمام النصر، مشيرًا إلى أن الفريق كان يستحق الفوز.

وفاز النصر على الأخدود بثلاث أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي.

وسجل ثلاثية النصر كلا من مارسيلو بروزوفيتش هدفين في الدقيقتين 7، 90+1، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 15

وقال نور الدين بن زكري في تصريحات للمؤتمر الصحفي: “كنا نعلم بأن المباراة ليست سهلة، وكنا نريد أن نلعب شوط أول بأقل أضرار، ونكون متعادلين بدون أهداف”.

وتابع: “ولكن تفاجئنا بالهدف الأول للنصر الذي أربك حساباتنا، خاصة على المستوى النفسي، وكان ذلك بسبب خطأ من لاعبنا وليست من قوة النصر”.

وأكمل: “كنا نستحق الفوز في هذه المباراة، وليس حتى التعادل، وهذا هو حال كرة القدم، فعندما ترى فريق الأخدود مقارنة بالامكانيات الكبيرة لدي فريق النصر، وأحصائية المباراة هي بأن الأخدود الأكثر تسديدًا على المرمى بواقع 13 تسديدة مقابل 9 للنصر، فهذه أرقام كبيرة”.

وأختتم: “وأيضًا هناك 7 ركنيات لفريق الأخدود مقابل ركنيتين فقط للنصر، ولكن نوعية اللاعبين الذين يملكهم النصر سجلوا ثلاث أهداف”.