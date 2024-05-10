السعودية تتصدر وجهات السائحين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كشفت دراسة أجرتها شركة “ويجو – Wego” السنغافورية المتخصص في مجال السفر، عن أن السعودية ومصر هي أفضل مناطق السفر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت الدراسة أسباب هيمنة السعودية، وكذلك مصر، على صناعة السفر في المنطقة، وتشكيل السياحة الإقليمية لما يقرب من عقد من الزمن.

وقالت إن السعودية ومصر هما وجهتي السفر المفضلتين في الشرق الأوسط لعام 2024.

وأكدت أن البيانات الواردة من منصة حجز السفر لديها، والتي تتضمن عمليات البحث عن الرحلات الجوية والحجوزات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أوضحت أن وجهتي السعودية ومصر جاذبين للسائحين باستمرار، حيث سيطروا على أول مركزين في قائمة الحجوزات لما يقرب من 10 سنوات.

وتابعت: “لقد كان كلا البلدين من الوجهات المفضلة لدى المسافرين من المنطقة منذ عام 2014، عندما بدأ ويجو لأول مرة بمراقبة هذه الاتجاهات.