الاتفاق يسحق الاتحاد بخماسية في دوري روشن

تلقى فريق الاتحاد هزيمة ثقيلة من نظيره الاتفاق بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

واستضاف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، أحداث مباراة الاتفاق والاتحاد في الجولة الحادية والثلاثين من دوري روشن.

وسجل خماسية الاتفاق في شباك الاتحاد كلا من سيكو فوفانا في الدقيقة 5، وموسى ديمبيلي في الدقيقة 31.

فيما نجح إيكامبي في تسجيل ثلاث أهداف لفريق الاتفاق في شباك الاتحاد في كل من الدقائق 35، 39، 55 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة فقد حصد فريق الاتفاق ثلاث نقاط جديدة في رصيده، وارتقى للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 44 نقطة في رصيده.

بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 50 متواجدًا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، جمعهم من خوضه 31 مباراة، حيث فاز العميد في 15 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات، بينما خسر في 11 مباريات.