القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة.

وقال خادم الحرمين: “علمنا بنبأ وفاة معالي الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقال ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة معالي الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة -رحمه الله- وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.