مقتل أكثر من 300 شخص إثر الفيضانات في البرازيل وأفغانستان

أعلنت السلطات البرازيلية، أن عدد الوفيات جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت ريو غراندي دو سول ارتفع إلى 126، وأن عدد المصابين وصل إلى 756، فيما لا يزال 141 شخصاً في عداد المفقودين، فقد أدت الفيضانات إلى نزوح نحو 340 ألف شخص خلال الأسبوع الماضي، متسببة في تضرر نحو 2 مليون آخرين.

وسقطت أمطار غزيرة في ولاية ريو غراندي دو سول في 29 أبريل الماضي، مما أدى إلى فيضانات تسببت في دمار شديد، حيث تسببت في ارتفاع منسوب المياه في الأنهار والبحيرات في المنطقة إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى إغلاق الطرق وتعطيل الخدمات اللوجستية، وأدى إلى نقص في السلع الأساسية في بعض المناطق.

ومن ناحية أخرى أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن فيضانات مفاجئة تسببت في وفاة أكثر من 200 شخص في شمال أفغانستان، حيث بلغ عدد الضحايا أكثر من 100 في ولاية بغلان و100 في ولاية بركة.

فيما تم تدمير أكثر من 2000 منزل في المديريتين. السلطات الأفغانية سجلت أيضًا وفيات في 6 أقاليم أخرى، مما يجعل الحصيلة الإجمالية قابلة للارتفاع، وهذه الفيضانات نتيجة للأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في فصل الربيع، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة في البلاد، خصوصًا في إقليم غور وبدخشان.