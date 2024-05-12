إطلاق “الدراجة الكهربائية” .. تشحن في 3 ساعات ونصف

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

12 مايو 2024

إطلاق “الدراجة الكهربائية” .. تشحن في 3 ساعات ونصف

منوعات
إطلاق “الدراجة الكهربائية” .. تشحن في 3 ساعات ونصف

دخلت شركة Ridley عالم الدراجات الإلكترونية بقوة من خلال إطلاقها لـ E-Grifn، وهي دراجة هجينة مصممة للتنقل في المناطق الحضرية والطرق الوعرة على حدٍ سواء.

تتميز E-Grifn بمزيج فريد من ميزات الأداء والراحة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للركاب الذين يبحثون عن دراجة واحدة يمكنها فعل كل شيء.

الميزات الرئيسية

نظام محرك Mahle X20:
يوفر هذا النظام خفيف الوزن والفعال مساعدة قوية للتغلب على التلال والرياح المعاكسة، مع الحفاظ على شعور ركوب الدراجات الطبيعي.

بطارية مدمجة بقدرة 350 واط:
توفر بطارية E-Grifn نطاقًا يصل إلى 75 ميلاً (120 كم) بشحنة واحدة، مع خيار إضافة موسع نطاق اختياري لزيادة النطاق إلى 112 ميلاً (180 كم).

هندسة متعددة الاستخدامات:
تتميز E-Grifn بزاوية توجيه 72 درجة وشريحة سفلية منخفضة ودعامات أساسية مقاس 420 مم، مما يوفر مزيجًا مثاليًا من الاستقرار والتحكم والسرعة.

إطارات عريضة:
يمكن تجهيز E-Grifn بإطارات يصل قطرها إلى 42 ملم، مما يوفر قبضة ممتازة على الأسطح المتنوعة، بما في ذلك الطرق الوعرة الخفيفة.

خيارات نقل التروس المتنوعة:

تتوفر E-Grifn مع خيارات نقل التروس الميكانيكية والإلكترونية، مما يسمح للركاب بتخصيص تجربة ركوبهم.

إمكانية تخصيص عالية:

مكن للمشترين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الألوان والتكوينات، بما في ذلك خيار إزالة مشبك derailleur الأمامي.

السعر والتوافر:

يبدأ سعر Ridley E-Grifn من 5499 يورو (5910 دولارًا) ويمكن شراؤه مباشرة عبر موقع الشركة على الويب.

تابعنا: