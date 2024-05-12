إطلاق “الدراجة الكهربائية” .. تشحن في 3 ساعات ونصف

دخلت شركة Ridley عالم الدراجات الإلكترونية بقوة من خلال إطلاقها لـ E-Grifn، وهي دراجة هجينة مصممة للتنقل في المناطق الحضرية والطرق الوعرة على حدٍ سواء.

تتميز E-Grifn بمزيج فريد من ميزات الأداء والراحة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للركاب الذين يبحثون عن دراجة واحدة يمكنها فعل كل شيء.

الميزات الرئيسية

نظام محرك Mahle X20:

يوفر هذا النظام خفيف الوزن والفعال مساعدة قوية للتغلب على التلال والرياح المعاكسة، مع الحفاظ على شعور ركوب الدراجات الطبيعي.

بطارية مدمجة بقدرة 350 واط:

توفر بطارية E-Grifn نطاقًا يصل إلى 75 ميلاً (120 كم) بشحنة واحدة، مع خيار إضافة موسع نطاق اختياري لزيادة النطاق إلى 112 ميلاً (180 كم).

هندسة متعددة الاستخدامات:

تتميز E-Grifn بزاوية توجيه 72 درجة وشريحة سفلية منخفضة ودعامات أساسية مقاس 420 مم، مما يوفر مزيجًا مثاليًا من الاستقرار والتحكم والسرعة.

إطارات عريضة:

يمكن تجهيز E-Grifn بإطارات يصل قطرها إلى 42 ملم، مما يوفر قبضة ممتازة على الأسطح المتنوعة، بما في ذلك الطرق الوعرة الخفيفة.

خيارات نقل التروس المتنوعة:

تتوفر E-Grifn مع خيارات نقل التروس الميكانيكية والإلكترونية، مما يسمح للركاب بتخصيص تجربة ركوبهم.

إمكانية تخصيص عالية:

مكن للمشترين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الألوان والتكوينات، بما في ذلك خيار إزالة مشبك derailleur الأمامي.

السعر والتوافر:

يبدأ سعر Ridley E-Grifn من 5499 يورو (5910 دولارًا) ويمكن شراؤه مباشرة عبر موقع الشركة على الويب.