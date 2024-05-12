إطلاق “الدراجة الكهربائية” .. تشحن في 3 ساعات ونصف

دخلت شركة Ridley عالم الدراجات الإلكترونية بقوة من خلال إطلاقها لـ E-Grifn، وهي دراجة هجينة مصممة للتنقل في المناطق الحضرية والطرق الوعرة على حدٍ سواء.
تتميز E-Grifn بمزيج فريد من ميزات الأداء والراحة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للركاب الذين يبحثون عن دراجة واحدة يمكنها فعل كل شيء.
نظام محرك Mahle X20:
يوفر هذا النظام خفيف الوزن والفعال مساعدة قوية للتغلب على التلال والرياح المعاكسة، مع الحفاظ على شعور ركوب الدراجات الطبيعي.
بطارية مدمجة بقدرة 350 واط:
توفر بطارية E-Grifn نطاقًا يصل إلى 75 ميلاً (120 كم) بشحنة واحدة، مع خيار إضافة موسع نطاق اختياري لزيادة النطاق إلى 112 ميلاً (180 كم).
هندسة متعددة الاستخدامات:
تتميز E-Grifn بزاوية توجيه 72 درجة وشريحة سفلية منخفضة ودعامات أساسية مقاس 420 مم، مما يوفر مزيجًا مثاليًا من الاستقرار والتحكم والسرعة.
إطارات عريضة:
يمكن تجهيز E-Grifn بإطارات يصل قطرها إلى 42 ملم، مما يوفر قبضة ممتازة على الأسطح المتنوعة، بما في ذلك الطرق الوعرة الخفيفة.
خيارات نقل التروس المتنوعة:
تتوفر E-Grifn مع خيارات نقل التروس الميكانيكية والإلكترونية، مما يسمح للركاب بتخصيص تجربة ركوبهم.
إمكانية تخصيص عالية:
مكن للمشترين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الألوان والتكوينات، بما في ذلك خيار إزالة مشبك derailleur الأمامي.
يبدأ سعر Ridley E-Grifn من 5499 يورو (5910 دولارًا) ويمكن شراؤه مباشرة عبر موقع الشركة على الويب.