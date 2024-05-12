“الزكاة والجمارك” تنفذ أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية خلال أبريل الماضي

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، عن تنفيذ أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر أبريل الماضي، على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق السعودية.

وكشفت الهيئة في بيان لها، أن الجولات التفتيشية شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، الذهب، المجمعات التجارية.

وأوضح البيان، أنه تم رصد مخالفات عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية، وعدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة، بالإضافة إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.

يُذكر أن تلك الجولات التفتيشية نفذت بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA) حيث تُقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.