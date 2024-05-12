نقل اختصاص قطاع الأفلام والسينما من “تنظيم الإعلام” إلى هيئة الأفلام

أعلنت هيئة الأفلام، اليوم الأحد، استكمال الإجراءات النظامية لنقل اختصاص قطاع الأفلام والسينما من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى هيئة الأفلام، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن النقل في المرحلة الأولى يشمل كل ما يتعلق باختصاص السينما بما يتضمن التراخيص الخاصة به وتشمل رخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة والاحتياج المتخصص، ورخصة تشغيل قاعات سينما دائمة، ورخصة تشغيل قاعات السينما المتنقلة، ورخصة تشغيل دور السينما المتخصصة “المؤسسات الأهلية والتعليمية”.

ويتضمن القرار ما يتعلق باختصاص الأفلام بما يتضمن التراخيص الخاصة به، التي تشمل رخصة تشغيل أستوديو إنتاج، ورخصة إنتاج المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع للأفلام والمسلسلات، ورخصة توزيع أو استيراد الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية.