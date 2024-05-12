الاتحاد يرغب في ضم لاعب أتالانتا في الصيف

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي الاتحاد، في ضم لاعب أتالانتا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لقناة الكأس القطرية فأن اللجنة الفنية بنادي الاتحاد السعودي تضع لاعب أتلانتا الدولي النيجيري أديمولا لوكمان صاحب الـ 26 عامًا، ضمن أبرز خياراتها العناصرية لتدعيم الفريق في الصيف.

وأشارت إلى أن الاتحاد سيُجري تغيرات كبيرة في صفوف الفريق الأول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتعرض الاتحاد لهزيمة كبيرة في آخر ظهور له في بطولة الدوري أمام الاتفاق، بخمسة نظيفة، في الجولة الحادية والثلاثين.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 50 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 31 مباراة، حيث فاز العميد في 15 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات، بينما خسر 11 مرة.