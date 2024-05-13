“التجارة” تشارك في مؤتمر “GREAT FUTURES” لتعزيز الشراكة السعودية البريطانية في الرياض

تشارك وزارة التجارة غدًا الثلاثاء في مؤتمر “GREAT FUTURES” الذي تستضيفه الرياض في مركز الملك عبدالله المالي؛ بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطاعي الأعمال السعودي والبريطاني، وسيقام فعاليات مصاحبه على مدى 12 شهرًا المقبلة، بمشاركة الشركات الأكثر إبداعًا وابتكارًا؛ لتعزيز الشراكة في المجالات الواعدة والناشئة بين البلدين.

وتهدف الوزارة وجهات منظومتها من خلال مشاركتها في المؤتمر إلى تسهيل لقاءات قيادات قطاعي الأعمال في البلدين، واطلاع قطاع الأعمال البريطاني على الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل بدء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تناول فرص التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية، والتي من شأنها أن تعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ويعد المؤتمر أحد مبادرات مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء المملكة المتحدة السيد ريشي سوناك.

ويسهم المؤتمر في تعزيز التعاون وتنمية الشراكة الاقتصادية المتبادلة في 13 قطاعًا حيويًا وواعدًا، ويمهد لعقد شراكات موسعة تركز على الابتكار والإبداع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما يعد مؤتمر “GREAT Futures” ملتقى مهم لتبادل الخبرات النوعية، والاطلاع على أحدث الممارسات في القطاعات ذات الأولوية والواعدة، وذلك بوجود 127 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين يشاركون في 47 جلسة وورشة عمل، وذلك لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، الذي بلغ نحو 82 مليار ريال العام الماضي.