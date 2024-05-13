“التجارة” تشارك في مؤتمر “GREAT FUTURES” لتعزيز الشراكة السعودية البريطانية في الرياض

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    الملتقى العالمي للهيدروجين

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    معرض الأغذيه السعودي

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  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

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    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

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    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

13 مايو 2024

“التجارة” تشارك في مؤتمر “GREAT FUTURES” لتعزيز الشراكة السعودية البريطانية في الرياض

اقتصاد
“التجارة” تشارك في مؤتمر “GREAT FUTURES” لتعزيز الشراكة السعودية البريطانية في الرياض

تشارك وزارة التجارة غدًا الثلاثاء في مؤتمر “GREAT FUTURES” الذي تستضيفه الرياض في مركز الملك عبدالله المالي؛ بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطاعي الأعمال السعودي والبريطاني، وسيقام فعاليات مصاحبه على مدى 12 شهرًا المقبلة، بمشاركة الشركات الأكثر إبداعًا وابتكارًا؛ لتعزيز الشراكة في المجالات الواعدة والناشئة بين البلدين.

وتهدف الوزارة وجهات منظومتها من خلال مشاركتها في المؤتمر إلى تسهيل لقاءات قيادات قطاعي الأعمال في البلدين، واطلاع قطاع الأعمال البريطاني على الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل بدء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى تناول فرص التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية، والتي من شأنها أن تعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ويعد المؤتمر أحد مبادرات مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء المملكة المتحدة السيد ريشي سوناك.

ويسهم المؤتمر في تعزيز التعاون وتنمية الشراكة الاقتصادية المتبادلة في 13 قطاعًا حيويًا وواعدًا، ويمهد لعقد شراكات موسعة تركز على الابتكار والإبداع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما يعد مؤتمر “GREAT Futures” ملتقى مهم لتبادل الخبرات النوعية، والاطلاع على أحدث الممارسات في القطاعات ذات الأولوية والواعدة، وذلك بوجود 127 متحدثًا من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين يشاركون في 47 جلسة وورشة عمل، وذلك لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، الذي بلغ نحو 82 مليار ريال العام الماضي.

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