جيرو يُعلن رحيله عن ميلان وانتقاله إلى الدوري الأمريكي

أعلن أوليفيه جيرو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، رحيله بشكل رسمي عن الفريق الإيطالي اليوم الإثنين.

وكان جيرو انضم لصفوف فريق ميلان في موسم الانتقالات الصيفية لعام 2021، قادمًا من نادي تشيلسي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ميلان عبر منصة “أكس” فيديو للاعب معلنًا به رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري، حيث قال: “المباراتين القادمتين هما الأخيرتين بالنسبة لي مع فريق ميلان”.

وتابع: “وسأنضم للدوري الأمريكي، وأنا فخور بما قدمته خلال الثلاث سنوات مع نادي ميلان، قصتي مع النادي ستنتهي هذا العالم، ولكنه سيبقى دائما في قلبي”.

وينتهي عقد جيرو مع ميلان بنهاية الموسم الجاري، وشارك اللاعب مع الفريق في 130 مباراة، حيث نجح في تسجيل 48 هدف، بينما استطاع صنع 20 هدفًا.

