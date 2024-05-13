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    منتدى مستقبل السياحة

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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

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    ليرن

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    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 3 - 5
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    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
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    سبتمبر - سبتمبر

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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    سبتمبر - سبتمبر

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    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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13 مايو 2024

الإعلان عن طاقم تحكيم نهائي دورى أبطال أوروبا

رياضة
الإعلان عن طاقم تحكيم نهائي دورى أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” طاقم تحكيم مباراة بوروسيا دورتموند الألماني ضد ريال مدريد الإسباني، المقرر إقامتها السبت الأول من يونيو المقبل على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة البريطانية لندن، فى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

ووفقًا للموقع الرسمي، سيدير سلافكو فينشيتش الحكم الدولي البالغ من العمر 44 عامًا، وهو حكم دولي منذ عام 2010، نهائي بطولة الأندية الأوروبية الثانية له بعد تعيينه حكمًا لنهائي الدوري الأوروبي 2022 بين آينتراخت فرانكفورت ورينجرز.

وأدار 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بما في ذلك مباراة إياب ربع النهائي بين دورتموند وأتلتيكو مدريد وإياب دور الـ16 بين بايرن ميونخ ولاتسيو.

وسيساعد فينشيتش مواطنيه توماز كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، الحكم الرابع فرانسوا ليتكسييه من فرنسا.

وتم إسناد دور تقنية الفار إلى نيجك كايتازوفيتش، الذي سيساعده رادي أوبرينوفيتش وماسيميليانو إيراتي.

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