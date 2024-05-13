الإعلان عن طاقم تحكيم نهائي دورى أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” طاقم تحكيم مباراة بوروسيا دورتموند الألماني ضد ريال مدريد الإسباني، المقرر إقامتها السبت الأول من يونيو المقبل على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة البريطانية لندن، فى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

ووفقًا للموقع الرسمي، سيدير سلافكو فينشيتش الحكم الدولي البالغ من العمر 44 عامًا، وهو حكم دولي منذ عام 2010، نهائي بطولة الأندية الأوروبية الثانية له بعد تعيينه حكمًا لنهائي الدوري الأوروبي 2022 بين آينتراخت فرانكفورت ورينجرز.

وأدار 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بما في ذلك مباراة إياب ربع النهائي بين دورتموند وأتلتيكو مدريد وإياب دور الـ16 بين بايرن ميونخ ولاتسيو.

وسيساعد فينشيتش مواطنيه توماز كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، الحكم الرابع فرانسوا ليتكسييه من فرنسا.

وتم إسناد دور تقنية الفار إلى نيجك كايتازوفيتش، الذي سيساعده رادي أوبرينوفيتش وماسيميليانو إيراتي.