تفاصيل أزمة ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أزمة لـ نادي ريال مدريد الإسباني قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد تلقى ما يقرب من 60 ألف طلب لـ حضور نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتمومد في ويمبلي.

وأشارت الصحفية الإسبانية، إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خصص لـ ريال مدريد 25 ألف تذكرة فقط تحت تصرفه، وسيسحب النادي التذاكر غدًا الثلاثاء.

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مهمة إداراة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، لـ الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش.