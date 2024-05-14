“مكافحة المخدرات” تضبط مُروجين لمواد مخدرة في نجران والرياض

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مواطن في منطقة نجران، لترويج كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر بلغت 54.6 كيلوجرامًا.

في عملية أخرى، ألقت مكافحة المخدرات القبض على مواطن في منطقة الرياض، حيث ضبط بحوزته كميات من مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، بالإضافة إلى أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

تم إيقاف المتهمين في كلتا العمليتين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

زتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي معلومات حول أنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام التالية:

(911): في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

(999): في بقية مناطق المملكة.

(995): رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

[email protected]: البريد الإلكتروني لمديرية مكافحة المخدرات.

وتؤكد الجهات الأمنية على معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.