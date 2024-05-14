ما مصير أول إنسان يجري عملية زرع كلية خنزير؟

أعلن مستشفى “ماساتشوستس” الأمريكي وفاة ريتشارد سليمان وهو أول شخص يجري عملية زرع كلية خنزير، عن عمر ناهز الـ 62 عامًا.

وقالت إن وفاة ريتشار سليمان توفى بعد نحو شهرين من إجراء عملية زراعة كلية خنزير بعد تعديلها وراثيًا، حسبما نشر ت مجلة ” wired” الأمريكية.

وأجريت عملية زرع كلية خنزير لـ”ريتشارد سليمان” في 16 مارس الماضي، بينما يقول المستشفى الأمريكي إنه ليس لديه ما يشير إلى أن وفاته تتعلق بنتيجة العملية.

وكان سليمان قد تلقى سابقًا كلية من متبرع بشري عام 2018، لكنها بدأت بالفشل في عام 2023.

وكشفت المجلة الأمريكية أنه كان مرشحًا لإجراء عملية زرع كلية بشرية أخرى، ولكن بسبب نقص الأعضاء المتاحة، كان سينتظر سنوات للحصول عليها.

واقترح أطباء سليمان إجراء عملية زرع كلية للخنزير بعد شهور من مضاعفات تعرضه لغسيل الكلى.

وتم اختبار عمليات زرع كلى الخنازير فقط على الأفراد المتوفين حديثًا، بينما كان سليمان أول شخص يحصل عليها عبر عملية جراحية دقيقة.

وفي 21 مارس الماضي، أفاد الفريق الجراحي لسليمان أن الكلية بدأت العمل بشكل طبيعي بعد وقت قصير من زرعها في جسمه، ولكن بعد حوالي أسبوع لاحظ الأطباء علامات الرفض الأولية.

وبعدها، تمكنوا من علاج سليمان بسرعة بالأدوية لمواجهة هذا الأمر، وبعد ذلك كان في صحة جيدة حتى غادر المستشفى.