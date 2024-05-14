أول رد من القادسية على التعاقد مع مورينيهو

كشف نادي القادسية ، حقيقة تفاوضه مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من أجل قيادة الجهاز الفني للفريق في الموسم المقبل.

وأوضح نايف آل صاحب المدير التنفيذي لنادي القادسية، في تصريحات صحفية حقيقة هذه الأنباء، قائلا:” بكل تأكيد أتمنى أن يتولى جوزيه مورينيو تدريب الفريق في مسابقة دوري روشن للمحترفين، فهو مدرب يتمتع بإمكانيات كبيرة للغاية، نظراً لخبرته والأندية التي أشرف على تدريبها في أوروبا.”

وأوضح: “لم يتم التفاوض مع جوزيه مورينيو خلال الفترة الأخيرة، والأنباء التي تفيد بوجود اتفاق معه غير صحيحة نهائيا”