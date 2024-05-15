الاتحاد الأوروبي: استمرار العملية العسكرية برفح سيؤثر على علاقتنا بإسرائيل

دعا مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى إنهاء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية جنوبي.

وأكد بوريلن، أن استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح سيؤثر بقوة على علاقات الاتحاد الأوروبي مع تل أبيب.

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وأوضح أن العملية العسكرية الإسرائيلية، تعوق توزيع المساعدات الإنسانية في المنطقة الساحلية بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي إلى المزيد من عمليات النزوح والمجاعة والمعاناة الإنسانية.