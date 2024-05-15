المركزي السعودي يرخص لشركة “هلا للتمويل” لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن الترخيص لشركة “هلا للتمويل” لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين في السوق السعودي.

وبإضافة هذا الترخيص، يرتفع عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط في المملكة إلى 11 شركة، بينما يصبح عدد شركات التمويل المرخصة والمصرحة 62 شركة.

يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وتعزيز مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة.

ويهدف البنك المركزي من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشمول المالي في المملكة، وضمان وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

ويؤكد البنك المركزي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبله، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.