“موانئ” ترفع كفاءة الخدمات المقدمة بحزمة تراخيص وتصاريح جديدة

أصدرت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” حزمة من التراخيص والتصاريح الجديدة، تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في الموانئ.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود “موانئ” لتطوير أعمال موانئ المملكة بكفاءة عالية، وتحقيق الشفافية في التعاملات، ودعم قطاع الموانئ.
وتشمل التراخيص الجديدة العديد من الأنشطة، من أبرزها:
كما تشمل التصاريح الجديدة عدة أنشطة أخرى، مثل:
وتُعد هذه التراخيص والتصاريح الجديدة جزءًا من اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح التي تم إطلاقها في عام 2024.
تهدف اللائحة إلى تحقيق رضا العملاء، وتوفير مرجعية تكفل الشفافية والوضوح في إجراءات التراخيص والتصاريح، وتوحيد آليات التنفيذ.