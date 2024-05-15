“موانئ” ترفع كفاءة الخدمات المقدمة بحزمة تراخيص وتصاريح جديدة

أصدرت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” حزمة من التراخيص والتصاريح الجديدة، تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في الموانئ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود “موانئ” لتطوير أعمال موانئ المملكة بكفاءة عالية، وتحقيق الشفافية في التعاملات، ودعم قطاع الموانئ.

وتشمل التراخيص الجديدة العديد من الأنشطة، من أبرزها:

الإرشاد والمساندة والدعم البحري.

الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية).

أعمال الموانئ.

الإصلاح والصيانة الروتينية للسفن.

خدمات مناولة الحاويات.

خدمات التخزين بالموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة.

أنشطة الاستشارات البحرية.

إنشاء أرصفة الموانئ والمرافق البحرية.

إصلاح وصيانة أرصفة الموانئ والمرافق البحرية.

إصلاح وصيانة الحاويات.

كما تشمل التصاريح الجديدة عدة أنشطة أخرى، مثل:

تزويد السفن بالوقود في الموانئ.

تدوير النفايات وإدارة مخلفات السفن.

الاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان.

المسح الهيدرغرافي.

مراكز تدريب وتأهيل أعمال الموانئ.

وتُعد هذه التراخيص والتصاريح الجديدة جزءًا من اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح التي تم إطلاقها في عام 2024.

تهدف اللائحة إلى تحقيق رضا العملاء، وتوفير مرجعية تكفل الشفافية والوضوح في إجراءات التراخيص والتصاريح، وتوحيد آليات التنفيذ.