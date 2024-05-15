تعليق ساخر من كلوب على أزمته مع محمد صلاح

علق الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي على أزمته مع محمد صلاح لاعب الفريق.

وقال كلوب في مقابلة مع قناة “The Anfield Wrap” على عبر موقع يوتيوب: “شاهدت مقطع فيديو يتحدث فيه لاعبون سابقون وحاليون عني، من بينهم جيمس ميلنر وآدم لالانا وأرنولد وفان دايك وصلاح”

وأضاف قائلا: “ربما تم تصوير هذا الفيديو قبل ما حدث في مباراة وست هام، لقد قال صلاح أشياء إيجابية عني”.

ويستعد يورجن كلوب، مغادرة ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، بعد 9 سنوات قضاها في تدريب الريدز، وحصد مع الفريق العديد من الألقاب، أبرزها لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.