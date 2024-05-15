النصر يلبي طلب رونالدو ويفاوض نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن دخول النصر في المفاوضات مع برونو فرنانديز لاعب فريق مانشستر يونايتد.

وأشار صحيفة “ميرور” البريطانية إلى أن النصر يريد برونو فرنانديز في المملكة العربية السعودية بناءا على طلب مواطنه كريستيانو رونالدو لاعب النصر .

ويعد قائد مانشستر يونايتد فرنانديز هو الهدف الرئيسي للانتقالات الصيفية وعلى استعداد لدفع كل ما يتطلبه الأمر بما يقرب من 80 إلى 90 مليون جنيه إسترليني .

وأوضحت ميرور أنه من المفهوم أن رونالدو حث ناديه على التعاقد مع فرنانديز الذي عقد اجتماعًا مع يونايتد الأسبوع الماضي لمناقشة مستقبله وطموحات النادي في المستقبل.

ويقال إن فرنانديز سعى للحصول على تأكيدات من مالك يونايتد السير جيم راتكليف وفريق قيادته لكرة القدم بشأن رؤيتهم للنادي في السنوات المقبلة.

وشددت ميرور أنه على الرغم من تحديده كهدفهم الأول تعلم مصادر في النصر أنه سيكون من الصعب جذب فرنانديز الذي انضم إلى يونايتد من سبورتنج لشبونة مقابل 68 مليون جنيه إسترليني في عام 2020 .