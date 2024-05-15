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    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
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    البنية التحتية والمدن الذكية

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    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

15 مايو 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مئات المنازل في حي الزيتون جنوب مدينة غزة

دوليات
قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مئات المنازل في حي الزيتون جنوب مدينة غزة

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال احتلال حي الزيتون الواقع جنوب مدينة غزة على مدار الأيام الماضية، مئات المنازل الفلسطينية التي أجبر سكانها على النزوح قسراً منها.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن الاحتلال دمر معظم المنازل الواقعة في محيط جامعة غزة، ومفترق دولة جنوب حي الزيتون، وتقدر تلك المنازل بأكثر من 200 منزل، يضاف لذلك تدمير المدارس وتجريف الشوارع والبنية التحتية.

وأكدت بلدية غزة أن قوات الاحتلال، التي انسحبت من حي الزيتون في وقت سابق اليوم دمرت ما يزيد عن 500 منزل في كافة محاور حي الزيتون، الذي يعد أكبر أحياء مدينة غزة وقلبها التجاري، كما دمرت قوات الاحتلال خلال الاجتياح معظم آبار المياه والبنية التحتية، وتجريف جميع الشوارع الرئيسية والفرعية.

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