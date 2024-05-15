فوائد وصور تعزيز التبادُل التجاري بين مصر والسعودية

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  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

15 مايو 2024

فوائد وصور تعزيز التبادُل التجاري بين مصر والسعودية

مقالات متخصصة
فوائد وصور تعزيز التبادُل التجاري بين مصر والسعودية

الوئام- خاص

سمير رؤوف – الباحث الاقتصادي المصري وخبير أسواق المال

ترقى الشراكة بين السعودية ومصر لـ”مرحلة الاستراتيجية” في العديد من المجالات، ومِن أبرز صور التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين التعاون في الاستثمار البيني والبناء لتعزيز الاقتصاد الكلي بين البلدين، من ناحية استغلال الفرص الاستثمارية الجيّدة المتاحة في السوقين السعودية والمصرية لراغبي الاستثمار.

يُساعد على تعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، كون الأراضي المصرية تظل، مهما مرّت السنوات، أرضا مليئة بالفرص الواعدة للاستثمار، بالإضافة إلى كونها تتمتّع بكمية كبيرة ووفيرة من الثروات الطبيعية مع عدد سكان ضخم ووجود عمالة رخيصة نسبيا بين الأسواق العربية والإقليمية المنافسة، مما يجعلها سوقا نشطة للمنتجات، وتسمح دوما بتوسّع حركتَي البيع والشراء، مع وجود تنوّع كبير في الطبقات، ما يزيد مِن القوة الشرائية للمواطنين.

أمّا على مستوى الاقتصاد السعودي، فإنه يتمتّع بالمرونة الكافية لتكوين الشركات وعمليات التحوّل للاقتصاد المحلي الداخلي، مع دخول أنواع جديدة من الاستثمارات السياحية والاهتمام بإنشاء المدن الذكية من الجيل الخامس؛ مثل “نيوم” وغيرها، وبالتالي هناك حالة من الانفتاح الاقتصادي المباشر في السعودية.

وعلى صعيد هذا التعاون المشترك بين البلدين، يمكن إعادة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات، والاستفادة من القطاعات الاقتصادية المختلفة في تنوّع للشركات ذات الملاءة القوية للاستثمار في السوقين في وقت واحد، وعلى صعيد صور التعاون بين الدولتين يُمكن إنشاء مناطق اقتصادية مشتركة، وقد يتطرّق التطوّر بين القاهرة والرياض في المرحلة المقبلة إلى مستويات إنشاء عملة اقتصادية موحّدة بين البلدين.

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