قرار تاريخي من أندية الدوري الإنجليزي بسبب الفار

أكدت تقارير صحفية أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تستعد للتصويت على مشروع قانون لإلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بدءا من الموسم الجديد 2024 ـ 2025 وذلك قبل أيام من نهاية الموسم الجارى.

وتقدم نادى ولفرهامبتون بمقترح لأندية الدوري الإنجليزي لإلغاء الاعتماد على التقنية الجديدة وفقا للصحفي البريطاني دافيد أورنستين، والذى أكد أن هذا المقترح سيتم عرضه على أندية المسابقة في يونيو المقبل، للتصويت عليه بشأن الغاء تقنية الفار إعتباراً من الموسم القادم.

وأوضح الصحفى المقرب من رابطة الدوري الإنجليزى أن الموافقة على مقترح ولفرهامبتون سيطرح للتصويت أمام الـ20 ناديا في البريميرليج، وفى حالة موافقة 14 ناديًا سيتم إلغاء الفار في الموسم المقبل.