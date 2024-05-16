بدء استلام طلبات الالتحاق باختبار القدرة المعرفية للطلاب الجامعيين

أعلنت الهيئة الوطنية للتقويم والتدريب (الوطني لقياس الأداء) عن فتح باب التسجيل المبكر لاختبار القدرة المعرفية (الورقي) المخصص للراغبين من الطلاب الجامعيين الذين يحملون شهادات البكالوريوس والماجستير في التقدم للوظائف الإدارية في القطاع الحكومي، والمتقدمين على الوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية، وفي نظام العمل (عدا الوظائف الصحية والتعليمية).

اختبار القدرة المعرفية يُطلب من قبل العديد من الجهات كوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية والقضاء والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والثقافة والصحة والسياحة والداخلية والخارجية والمالية والاتصالات والإعلام والنقل والخدمات اللوجستية والتخطيط والتطوير الاقتصادي والعمل والبيئة والعدل والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمياه والكهرباء والصناعة والثروة المعدنية والتجارة والاستثمار والزراعة والحرس الوطني والدفاع والطيران والأمن الداخلي وغيرها من المؤسسات الحكومية، للتعيين على المراتب (السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة).

ويبدأ التسجيل للاختبار الورقي (للجنسين) اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024، فيما سيتم البدء بالاختبار الرقمي (للجنسين) اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2024، وسيكون موعد الاختبار الورقي (للجنسين) في 6 يناير 2025، بينما سيكون موعد الاختبار الرقمي (للجنسين) في 9 فبراير 2025.

ويُهدف الاختبار إلى تقييم القدرات والإمكانيات الذهنية والمعرفية لدى الأفراد المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية، وتحديد مدى كفاءتهم وقدراتهم المناسبة للعمل في تلك الوظائف.