بدء استلام طلبات الالتحاق باختبار القدرة المعرفية للطلاب الجامعيين

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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

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    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

16 مايو 2024

بدء استلام طلبات الالتحاق باختبار القدرة المعرفية للطلاب الجامعيين

محليات
بدء استلام طلبات الالتحاق باختبار القدرة المعرفية للطلاب الجامعيين اختبار القدرة المعرفية

أعلنت الهيئة الوطنية للتقويم والتدريب (الوطني لقياس الأداء) عن فتح باب التسجيل المبكر لاختبار القدرة المعرفية (الورقي) المخصص للراغبين من الطلاب الجامعيين الذين يحملون شهادات البكالوريوس والماجستير في التقدم للوظائف الإدارية في القطاع الحكومي، والمتقدمين على الوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية، وفي نظام العمل (عدا الوظائف الصحية والتعليمية).

اختبار القدرة المعرفية يُطلب من قبل العديد من الجهات كوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية والقضاء والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والثقافة والصحة والسياحة والداخلية والخارجية والمالية والاتصالات والإعلام والنقل والخدمات اللوجستية والتخطيط والتطوير الاقتصادي والعمل والبيئة والعدل والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمياه والكهرباء والصناعة والثروة المعدنية والتجارة والاستثمار والزراعة والحرس الوطني والدفاع والطيران والأمن الداخلي وغيرها من المؤسسات الحكومية، للتعيين على المراتب (السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة).

ويبدأ التسجيل للاختبار الورقي (للجنسين) اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024، فيما سيتم البدء بالاختبار الرقمي (للجنسين) اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2024، وسيكون موعد الاختبار الورقي (للجنسين) في 6 يناير 2025، بينما سيكون موعد الاختبار الرقمي (للجنسين) في 9 فبراير 2025.

ويُهدف الاختبار إلى تقييم القدرات والإمكانيات الذهنية والمعرفية لدى الأفراد المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية، وتحديد مدى كفاءتهم وقدراتهم المناسبة للعمل في تلك الوظائف.

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