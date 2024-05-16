عباس في القمة العربية بالبحرين: الحكومة الفلسطينية لم تتلق الدعم المالي الذي كانت تتوقعه

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، إن الحكومة الفلسطينية لم تتلق الدعم المالي الذي كانت تتوقعه من الشركاء الدوليين والإقليميين.

وأضاف عباس: “أصبح الوقت ملحاً لتفعيل شبكة الأمان العربية، لتعزيز صمود شعبنا، ولتمكين الحكومة من القيام بواجباتها”.

وفرضت قيود شديدة على تمويل السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة، بسبب خلاف بشأن تحويل عوائد الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتية إن التمويل من المانحين الدوليين تقلص أيضاً وانخفض من 30 بالمئة من الموازنة السنوية البالغة ستة مليارات دولار إلى حوالي واحد بالمئة.