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    الملتقى العالمي للهيدروجين

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    جوانا الدولي للسيارات 4

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    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

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    منتدى مستقبل السياحة

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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

16 مايو 2024

أبرزها الإبلاغ عن الاحتيال المالي.. تدشين خدمات جديدة للأمن العام في “أبشر”

محليات
أبرزها الإبلاغ عن الاحتيال المالي.. تدشين خدمات جديدة للأمن العام في “أبشر”

دشّن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم الخميس، عددًا من الخدمات للأمن العام عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، في مقر الأمن العام بمدينة الرياض.

وذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وشملت خدمات الأمن العام المدشّنة: خدمة مزاد الأفراد، وخدمة نقل اللوحات “بدلها”، وخدمة تسجيل الحوادث الطفيفة، وخدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي التي تمت على البطاقات المصرفية “مدى”، وخدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية، وخدمة استعراض البطاقة الجمركية، وخدمة التحقق من شهادة خلو السوابق خارج المملكة، وخدمة نقل ملكية المركبة من شركة لفرد، وخدمة البوابة المطورة للخدمات المرورية، وخدمة استبدال اللوحات.

ويأتي تدشين هذه الخدمات، امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر عليهم الوقت والجهد، وتمكّنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة، عبر شراكات إستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني.

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