رومانو يكشف رحيل أليجري عن يوفنتوس والمرشح الأقوى لخلافته

كشفت الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، عن رحيل ماسيماليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، بنهاية الموسم والمرشح لخلافته.

وتُوج يوفنتوس تحت قيادة أليجري بكأس إيطاليا أمس بعدما فاز على أتالانتا بهدف نظيف، وينتهي عقد المدرب مع البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري.

ونشر رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” بأن ماسيميليانو أليجري سيرحل عن يوفنتوس، كما هو مخطط له منذ فبراير.

وأشار رومانو إلى أن التفاصيل الوحيدة التي يجب توضيحها هي ما إذا كان اليوفي سيقرر إقالة أليجري الآن أم خلال 10 أيام.

كما أوضح بأن المرشح الأقوى لخلافة أليجري في يوفنتوس هو المدرب تياجو موتا والذي يتولى تدريب فريق بولونيا الإيطالي في الوقت الحالي.

ويتواجد بولونيا في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 67 نقطة، حيث خاض 36 مباراة، حيث فاز في 18 لقاء، وتعادل في 13 مباراة، بينما تعرض للهزيمة في 5 مواجهات.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان حصد لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، للمرة العشرين في تاريخه، بينما يأتي يوفنتوس في الصدارة حيث يعد أكثر الأندية تتويجًا بالسيري آي، بواقع 36 مرة.