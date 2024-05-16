الاتحاد يُفعل بند شراء الثنائي المعار

كشفت تقارير صحفية عن تفعيل نادي الاتحاد لعقد الثنائي سعد آل موسى وأحمد الغامدي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم والمعارين من نادي الاتفاق.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن نادي الاتحاد فعل بند شراء الثنائي المذكور، بعد إجماع إداري وفني النادي، وقبل انتهاء مدة إعاراة اللاعبان بأسبوعين.

وأشارت الرياضية إلى أن العقد الجديد للثنائي المذكور يمتد لمدة ثلاث سنوات قادمة مع الاتحاد.

وكان الاتحاد ضم الثنائي، لصفوف الفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويلتقي الاتحاد مع الخليج مساء اليوم، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 50 نقطة، حصيلة 31 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، بينما خسر في 11 لقاء.

وفي المقابل يتواجد الخليج في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 36 نقطة في رصيده، جمعهم من 31 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في مثلهم، وهُزم في 13 لقاء.