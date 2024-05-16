واشنطن تعلن الانتهاء من بناء الرصيف العائم لتوصيل المساعدات لغزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم الخميس عن الانتهاء من بناء الرصيف العائم المؤقت لتوصيل للمساعدات إلى غزة.

وأكدت سنتكوم، أنه تم تثبيت الرصيف على الساحل نحو الساعة 7:40 صباحا (0440 بتوقيت جرينتش)، مؤكدة أن الجنود الأمريكيين لم يدخلوا القطاع الساحلي المحاصر.

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ورجحت أن تبدأ الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية في التحرك إلى الشاطئ في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستتلقى المساعدات وتنسق توزيعها في غزة.