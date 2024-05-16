الكشف عن طبيعة إصابة ميسي

كشفت بعض التقارير عن تفاصيل إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي

وتعادل انتر ميامي مع نظيره فريق أورلاندو سيتي، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وقال تاتا مارتينو في تصريحات صحفية: “ميسي كان يشعر بعدم الراحة، وكان يتدرب كل يوم ضمن ما تم الاتفاق مع الفريق الطبي ووفقًا للألم الذي يعاني منه في ركبته”.

وأضاف: “لقد كان هادئًا، خضع للفحوصات الطبية، وكانت النتائج جيدة جدًا”. وتابع: “الحقيقة هي أنه بعد 3 مباريات في الأسبوع، فهمنا أنه كان من الحكمة بالنسبة له ألا يلعب أمام أورلاندو، الفكرة هي أن يتواجد ميسي يوم السبت ضد دي سي يونايتد، لكن ذلك يعتمد على كيفية تقدم عملية التعافي”.

واختتم قائلًا: “لن نلعب ونخاطر بميسي بأي شكل من الأشكال، اليوم كان هناك شيء من المستحيل تحقيقه بدون ليو وهي القدرة على اللعب في آخر 25 مترًا من الملعب”.