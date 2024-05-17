تراجع الدولار أمام اليورو والعملات الرئيسية مع تزايد توقعات خفض الفائدة

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

17 مايو 2024

تراجع الدولار أمام اليورو والعملات الرئيسية مع تزايد توقعات خفض الفائدة

اقتصاد
تراجع الدولار أمام اليورو والعملات الرئيسية مع تزايد توقعات خفض الفائدة الدولار الأمريكي

يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي مقابل اليورو منذ شهرين ونصف، مدفوعًا بمؤشرات على تباطؤ التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة، مما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة.

ارتفع اليورو بنسبة 0.9% مقابل الدولار هذا الأسبوع، متجاوزًا مستوى المقاومة عند 1.0855 دولار، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.0895 دولار، بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

جاءت أرقام التضخم السنوية في الولايات المتحدة لشهر أبريل متوافقة مع التوقعات، ولكن كونها أقل من الشهر السابق عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرًا على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم والسندات والضغط على الدولار.

كما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بأكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع، حيث سجل الدولار النيوزيلندي زيادة بنسبة 1.7%، ويتجه لتسجيل أفضل أسبوع له هذا العام.

وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين بنسبة 6.6% هذا الأسبوع لتصل إلى 65343 دولارًا.

تابعنا: