تراجع الدولار أمام اليورو والعملات الرئيسية مع تزايد توقعات خفض الفائدة

يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي مقابل اليورو منذ شهرين ونصف، مدفوعًا بمؤشرات على تباطؤ التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة، مما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة.

ارتفع اليورو بنسبة 0.9% مقابل الدولار هذا الأسبوع، متجاوزًا مستوى المقاومة عند 1.0855 دولار، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.0895 دولار، بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

جاءت أرقام التضخم السنوية في الولايات المتحدة لشهر أبريل متوافقة مع التوقعات، ولكن كونها أقل من الشهر السابق عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرًا على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم والسندات والضغط على الدولار.

كما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بأكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع، حيث سجل الدولار النيوزيلندي زيادة بنسبة 1.7%، ويتجه لتسجيل أفضل أسبوع له هذا العام.

وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين بنسبة 6.6% هذا الأسبوع لتصل إلى 65343 دولارًا.