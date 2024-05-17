غدًا.. “أمانة الشرقية” تغلق طريق الملك عبدالعزيز بالدمام للصيانة جزئيًا

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بالدمام جزئيًا، غدًا، للبدء في أعمال تطوير وتحسين الحركة المرورية، وذلك بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة، بهدف تعزيز شبكة الطرق، ورفع كفاءتها وتحسين انسيابية الحركة المرورية، ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية.

وستشمل أعمال التطوير إلغاء إشارة تقاطع شارع عمر بن عبدالعزيز بحي المحمدية، وإلغاء إشارة تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وتحرير الحركة المرورية، وجعلها أكثر انسيابية من خلال استحداث نقاط التفاف بالاتجاهين على امتداد الطريق بالخضرية.

يأتي ذلك في ظل مساعي تحقيق الأهداف والإستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وفق إستراتيجية ونظام محدد لإدارة وصيانة الطرق، ومراعاة أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.