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فريق التحرير

17 مايو 2024

جيش الاحتلال يُعلن العثور على جثث 3 رهائن في غزة

دوليات
جيش الاحتلال يُعلن العثور على جثث 3 رهائن في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، العثور في غزة على جثث 3 رهائن خطفوا في هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري في كلمة متلفزة “قوات الجيش وقوات الشاباك (الأمن الداخلي) والقوات الخاصة استعادت الليلة الماضية جثث الرهائن إسحق غلرانتر وشاني لوك وعميت بوسكيلا”.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستستعيد الأحياء ممن خُطفوا وجثث القتلى.

وأسفر هجوم حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر عن مقتل أكثر من 1170، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

ورداً على الهجوم، ينفّذ الجيش الإسرائيلي حملة قصف مدمّرة وعمليات برية في قطاع غزة حيث قتل 35303 أشخاص غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

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