“المرور” يتيح خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر

أعلن حساب المرور السعودي إتاحة خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مقاره.

تمكن الخدمة المستفيد من طلب تبديل لوحات المركبة بين مركباته التي يملكها أو استبدال اللوحة مع لوحة أخرى لمركبة يملكها مالك آخر واستعراض تفاصيل الطلبات السابقة.

شروط الخدمة

. وجود هوية رقمية موثقة في منصة أبشر

. أن يكون الطرفان مالكين للمركبتين

. عدم وجود مخالفات

. توافر فحص دوري سار للمركبتين

. توافر تأمين فعال على المركبتين

. سريان رخصة السير للمركبتين

. تسديد رسوم الخدمة الحكومية للمركبتين من خلال سداد المركبات

. تغيير لوحة المركبة

. تقديم الطلب

خطوات الخدمة

الدخول على منصة أبشر

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