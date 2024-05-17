رومانو يكشف موقف لوكا مودريتش من الرحيل عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحيفة عن موقف لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، من الرحيل عن صفوف الملكي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وانضم مودريتش لصفوف ريال مدريد منذ عام 2012، وشارك مع الفريق الملكي في 531، سجل خلالهم 39 هدفًا، وصنع 86.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير الانتقالات العالمية، عبر حسابه الرسمي بأن لوكا مودريتش أبلغ ريال مدريد برغبته في البقاء في النادي وتوقيع عقد جديد.

وأشار رومانو إلى أن الأمر لا يتعلق بالراتب، ومودريتش أخبر ريال مدريد بنيته البقاء.

وأوضح بأن مودريتش رفض بالفعل عرضين كبيرين، وينتظر اللاعب رد ناديه على قراره بالبقاء.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 93 نقطة في رصيده ، حيث خاض 36 مباراة، حيث فاز في 29 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر في لقاء.