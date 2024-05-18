مواعيد مباريات اليوم السبت 18 مايو 2024 والقنوات الناقلة

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    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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    ديسمبر - ديسمبر

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فريق التحرير

18 مايو 2024

مواعيد مباريات اليوم السبت 18 مايو 2024 والقنوات الناقلة

رياضة
مواعيد مباريات اليوم السبت 18 مايو 2024 والقنوات الناقلة فرانك كيسيه - الأهلي

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 18 مايو 2024، العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات، أبرزها الترجي يواجه الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وآينتراخت فرانكفورت يصطدم بلايبزيج في الدوري الألماني.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات اليوم السبت 18 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أفريقيا:

الترجي التونسي ضد الأهلي المصري – الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإسباني:

ديبورتيفو ألافيس ضد خيتافي – الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي:

ليتشي ضد أتالانتا – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على قناة AD SPORTS Premium 1.
تورينو ضد ميلان – الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة على قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري الألماني:

بوروسيا دورتموند ضد دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 3.
يونيون برلين ضد فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.
باير ليفركوزن ضد أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 1.
آينتراخت فرانكفورت ضد لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 6.
فولفسبورج ضد ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.
هوفنهايم ضد بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 5.
فيردر بريمن ضد بوخوم – الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.
شتوتجارت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 4.
هايدنهايم ضد كولن – الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

الدوري السعودي:

الحزم ضد الرياض – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على قناة SSC2 HD.
التعاون ضد الشباب – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على قناة SSC1 HD.
الأهلي ضد أبها – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على قناة SSC1 HD.

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