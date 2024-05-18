تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 18 مايو 2024، العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات، أبرزها الترجي يواجه الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وآينتراخت فرانكفورت يصطدم بلايبزيج في الدوري الألماني.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات اليوم السبت 18 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أفريقيا:

الترجي التونسي ضد الأهلي المصري – الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإسباني:

ديبورتيفو ألافيس ضد خيتافي – الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي:

ليتشي ضد أتالانتا – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على قناة AD SPORTS Premium 1.

تورينو ضد ميلان – الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة على قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري الألماني:

بوروسيا دورتموند ضد دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 3.

يونيون برلين ضد فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

باير ليفركوزن ضد أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 1.

آينتراخت فرانكفورت ضد لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 6.

فولفسبورج ضد ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

هوفنهايم ضد بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 5.

فيردر بريمن ضد بوخوم – الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

شتوتجارت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 4.

هايدنهايم ضد كولن – الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

الدوري السعودي:

الحزم ضد الرياض – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على قناة SSC2 HD.

التعاون ضد الشباب – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على قناة SSC1 HD.

الأهلي ضد أبها – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على قناة SSC1 HD.