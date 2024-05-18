أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن صباح اليوم السبت شهد دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات في جنوب غرب مدينة غزة، في شمال القطاع.

وأوضح المركز أن اشتباكات ضارية تدور بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في مخيم جباليا بشمال القطاع، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عملية عسكرية مستمرة منذ عدة أيام.

في رفح جنوب قطاع غزة، تعرضت مناطق جنوب وشرق المدينة لقصف مدفعي مكثف وهجمات بطائرات الهليكوبتر.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة الفراحين شرق بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس.

وفي وقت سابق، أفاد تلفزيون الأقصى بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في وسط رفح مساء أمس، مما أسفر عن مقتل شخصين.

كما أطلقت الطائرات الإسرائيلية عدة صواريخ باتجاه مدرسة فيصل بن فهد غرب مخيم جباليا، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة آخرين.