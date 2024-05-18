تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبها في دوري روشن

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أبها، اليوم السبت، في إطار الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يدخل الأهلي المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه الساحق على أبها بسداسية نظيفة في الدور الأول من المسابقة هذا الموسم.

ويسعى الأهلي، صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، إلى تحقيق الفوز للتقدم في جدول الترتيب، مستعينًا بخبرات لاعبيه، كذلك عاملي الأرض والجماهير.

بينما يطمح أبها، صاحب المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة، في تحقيق نتيجة إيجابية للهروب من مراكز الهبوط.

التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: روجير إيبانيز، عبدالباسط هندي، ريان حامد، عبدالله العمار

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسيه، رياض محرز

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، فراس البريكان، ألان سانت ماكسيمان