غرامة من يويفا ضد بورتو البرتغالى

كشفت بعض التقارير الصحفية عن قرار جديد متعلق بنادي بورتو البرتغالي.

وقال “يويفا” فى بيان له، إن هناك لجنة وضعت النادي البرتغالي تحت المراقبة لمدة عامين، وتم تغريم النادي 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى حرمانه من المشاركة أوروبيًا لمدة موسم واحد.

ونشر موقع بورتو الرسمي بيانًا رسميًا أوضح من خلاله عن معاقبته بغرامة قدرها 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى عدم مشاركته أوروبيًا لمدة عام خلال مواسم 2025/26 و2026/27 و2027/28.

وجاء فى البيان، “توضح إدارة بورتو للأعضاء أن العقوبة المؤكدة الآن تأتي من تصرفات إدارية متهورة وغير صحيحة وهي السبب الوحيد، هذه مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة السابق للنادي وجمعيته الرياضية والتي أدت إلى عدم الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتحديداً عدم الامتثال لضوابط الدفع المتعلقة بالموظفين والضرائب، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن العقوبة المطبقة أثبتت خطورتها بشكل خاص بسبب عدم الامتثال المتكرر لهذه القواعد، فضلاً عن إرسال معلومات غير صحيحة وغير كاملة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “.