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فريق التحرير

18 مايو 2024

مُلصق يتسبب في مصادرة 134 سيارة “فيات” مغربية الصنع بإيطاليا

منوعات
مُلصق يتسبب في مصادرة 134 سيارة “فيات” مغربية الصنع بإيطاليا

قال متحدث باسم مجموعة “ستيلانتيس” في إيطاليا، اليوم السبت، إن الشرطة صادرت أكثر من 130 سيارة فيات مستوردة من المغرب الأسبوع الماضي بسبب وجود ملصق يحمل ألوان العلم الإيطالي على أبوابها، وهو ما يمكن أن يعطي إشارة زائفة عن منشأها.

وأكد المتحدث تقريراً أوردته وسائل إعلام محلية أفاد بأن 134 سيارة صغيرة من طراز “توبولينو” تحمل علامة فيات التابعة لمجموعة ستيلانتيس قد صودرت مؤقتاً في ميناء ليفورنو الإيطالي لدى وصولها من المغرب، الدولة المصنعة لها.

وقال المتحدث “الغرض الوحيد من الملصق هو الإشارة إلى الأصل التجاري للمنتج”، مضيفاً أن المجموعة تعتقد أنها لم تخل بالقواعد.

وأوضح المتحدث أن فريقاً من شركة “سنترو ستيل فيات” التابعة لشركة ستيلانتيس أوروبا هو من وضع تصميم طراز توبولينو الجديد في إيطاليا.

وكانت المجموعة قد ذكرت أن المغرب هو من سينتج سيارات توبولينو الجديدة عند إعلانها عن الطراز الجديد.

وقال المتحدث “على أي حال، قررنا التدخل بإزالة الملصقات الصغيرة على المركبات لحل أي مشكلات، بشرط الحصول على الضوء الأخضر من السلطات”.

ويدور خلاف بين الحكومة اليمينية في إيطاليا وستيلانتيس منذ شهور بشأن خيارات الإنتاج للمجموعة، حيث تقول روما إن السيارات التي يتم تسويقها على أنها منتجات إيطالية يجب أن يتم إنتاجها محلياً.

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