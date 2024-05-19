3 شروط للإعفاء المؤقت للسعوديين من تأشيرة الدخول إلى الجبل الأسود

كشفت سفارة السعودية في ألبانيا، اليوم الأحد، عن شروط الإعفاء المؤقت للمواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى “الجبل الأسود”.

وقالت في منشور لها عبر منصة “إكس”: “تبين للسفارة حسب ما ورد من الجهات المختصة في الجبل الأسود، فإن شروط الإعفاء المؤقت للمواطنين السعوديين من تأشيرة للجبل الأسود تتمثل في أن تكون مدة الإقامة 30 يوماً خلال فترة السماح من 1 مايو الجاري حتى 31 أكتوبر 2024.

وأضافت: “الدخول معاً كمجموعات سياحية وكذلك للمغادرة عن طريق الرحلات الجوية المباشرة، مع اشتراط تقديم إثبات دفع رسوم ترتيبات السفر وخطاب دعوة من المكتب السياحي في الجبل الأسود منظم الرحلات وإثبات العودة إلى بلد الأصل”.