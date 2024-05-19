مانشستر سيتي يتُوج بلقب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على وست هام

نجح فريق مانشستر سيتي في حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لهذا الموسم، بعد الفوز على وست هام يونايتد بثلاث أهداف مقابل هدف.

والتقى مانشستر سيتي مع نظيره وست هام، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي كلا من فيل فودين بواقع هدفين في الدقيقتين 2، 18، وردريجو في الدقيقة 59.

بينما أحرز هدف وست هام يونايتد الوحيد في المباراة محمد قدوس في الدقيقة 42 من زمن المباراة.

وحقق مانشستر سيتي لقب بطولة الدوري الإنجليزي، للمرة الرابعة على التوالي، في إنجار تاريخي في البريميرليج.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي حقق لقب الدوري الإنجليزي 10 مرات في تاريخه، فيما يعد مانشستر يونايتد الأكثر تتويجًا باللقب بواقع 20 لقبًا.