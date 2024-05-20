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20 مايو 2024

الهلال يستعيد لاعبه المُصاب في مباراة الطائي

رياضة
الهلال يستعيد لاعبه المُصاب في مباراة الطائي

كشفت تقارير صحفية، عن احتمالية مشاركة ياسر الشهراني لاعب الهلال في مباراة الطائي القادمة.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الطائي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت صحيفة الرياضية بأن الشهراني اقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للهلال، وذلك بعد قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه العلاجي خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الرياضية بأن الشهراني يتعافي بشكل جيد من الإصابة، وهناك إمكانية لمشاركته في مباراة الطائي القادمة، وموقفه سيتحدد خلال اليومين القادمين.

وكان الشهراني يعاني من كدمة في عضلة الفخد الأمامية، خلال الفترة الماضية، وخاض برنامج تأهيلي من أجل تعافيه.

ونجح الهلال في حصد لقب الدوري السعودي، لهذا الموسم، وقبل انتهاء البطولة بثلاث جولات، وبالتحديد بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الهلال يعد الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي بواقع 19 لقبًا.

 

 

 

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