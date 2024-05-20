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فريق التحرير

20 مايو 2024

قرار هام من مدرب النصر قبل مواجهة الاتحاد

رياضة
قرار هام من مدرب النصر قبل مواجهة الاتحاد

كشفت تقارير صحفية عن أن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر يدرس منح لاعبيه الأساسين راحة من المواجهة أمام الاتحاد المحدد لها الإثنين 27 مايو في الجولة الأخيرة بالدوري السعودي.

ويواجه النصر نظيره الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي يوم 31 مايو الجارى.

قالت صحيفة “الرياضية” أن كاسترو استقر على مواجهة الرياض، الخميس المقبل، بالأساسيين، وإعفاء العديد منهم أمام الاتحاد في آخر جولات الدوري السعودي، لإراحتهم قبل منافسة الهلال على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

أشارت الصحيفة إلى أن كاسترو يميل إلى لعِب “الكلاسيكو” مع الاتحاد بتشكيلٍ أغلبُه من الاحتياطيين، لمنح الأساسيين مزيدًا من الراحة قبل ديربي حسم الكأس.

أضافت الصحيفة إلى أن عبد الرحمن غريب، العائد من إصابةٍ عضلية، جاهزيته لدخول قوائم المباريات، وخاض المران كاملا.

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