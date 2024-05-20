قرار هام من مدرب النصر قبل مواجهة الاتحاد

كشفت تقارير صحفية عن أن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر يدرس منح لاعبيه الأساسين راحة من المواجهة أمام الاتحاد المحدد لها الإثنين 27 مايو في الجولة الأخيرة بالدوري السعودي.

ويواجه النصر نظيره الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي يوم 31 مايو الجارى.

قالت صحيفة “الرياضية” أن كاسترو استقر على مواجهة الرياض، الخميس المقبل، بالأساسيين، وإعفاء العديد منهم أمام الاتحاد في آخر جولات الدوري السعودي، لإراحتهم قبل منافسة الهلال على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

أشارت الصحيفة إلى أن كاسترو يميل إلى لعِب “الكلاسيكو” مع الاتحاد بتشكيلٍ أغلبُه من الاحتياطيين، لمنح الأساسيين مزيدًا من الراحة قبل ديربي حسم الكأس.

أضافت الصحيفة إلى أن عبد الرحمن غريب، العائد من إصابةٍ عضلية، جاهزيته لدخول قوائم المباريات، وخاض المران كاملا.