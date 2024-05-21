سرطان الدم.. خصائص مرض أسماء الأسد

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم، إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض ابيضاض الدم المعروف بـ”لوكيميا”، وجاء ذلك بعد ظهور أعراض وعلامات سرسرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية على أسماء الأسد.

وستخضع “الأسد”، لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب.

ويُعد “لوكيميا”، سرطان الأنسجة التي تشكِّل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظم والجهاز اللِّمفي، حيث يوجد العديد من أنواع ابيضاض الدم، وقد يكون علاجه معقدًا حيث يعتمد الأمر على نوع ابيضاض الدم بالإضافة إلى عوامل أخرى من الممكن أن تساهم في العلاج.

الأعراض

وتختلف أعراض ابيضاض الدم باختلاف نوعه، إلا أنه يوجد أعراض معروفة منها الحمى أو القشعريرة، الإرهاق المستمر والضعف العام، العدوى المتكررة أو الخطيرة، فقدان الوزن دون محاولة، تضخم العقد اللمفية وتضخم الكبد أو الطحال، سهولة النزيف أو الكدمات، نزيف الأنف المتكرر، بقع حمراء صغيرة في الجلد، فرط التعرق، ألم في العظم.

عوامل الخطر

وبشان عوامل الخطر فإلى جانب التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الدم، تشمل العوامل الأخرى التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم منها التعرض للبنزين، وهو مادة كيميائية تستخدم في بعض الصناعات، التعرض للإشعاع بمستويات عالية، مثل أثناء علاج السرطان أو في مكان العمل، التدخين.

أنواع ابيضاض الدم

أولا.. ابيضاض الدم الحاد، يتضح فيه خلايا الدم الشاذة وتعتبر خلايا دم غير ناضجة، وسريعة الانتشار، وتعجز عن أداء وظائفها الطبيعية.

ثانيًا.. ابيضاض الدم المزمن

ويوجد منه أنواع عدة بعضها ينتج عددًا كبيرًا من الخلايا، والبعض الآخر يتضمن عدد قليل، كما تكون فيه خلايا الدم ناضجة بشكل كبير، ولكنها تتراكم ببطء.

وتوجد أيضًا خلايا لا تسبب في البداية أي أعراض مبكرة، ولم تكتشف وذلك وفقًا لنوع الخلايا.

ثالثًا.. ابيضاض اللمفاويات

هذا النوع له تأثير مباشر على الخلايا اللمفاويّة والتي تشكل بدورها الجهاز المناعي.

وعانت أسماء الأسد من ورم خبيث في الثدي خلال أغسطس 2018 تم الكشف عنه في مراحله المبكرة، وخضعت للعلاج في أحد المشافي العسكرية في دمشق، حتى أعلنت في أغسطس 2019 شفاءها من المرض وتخلصها من السرطان.