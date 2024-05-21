نقل مباراة الهلال والطائي إلى ملعب الشباب

قررت إدارة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة الهلال ضد الطائي ضمن منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الهلال ضد الطائي يوم الخميس 23 مايو الجاري في الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب نادي الشباب.

وخطف الهلال تعادلًا قاتلًا من النصر بهدف لمثله على ملعب الأول بارك في ديربي الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024.

قررت إدارة المسابقات نقل مباراة الهلال والطائي، من ملعب المملكة أرينا إلى ملعب نادي الشباب، وجاء هذا القرار نظرًا لعدم جاهزية ملعب المملكة أرينا الذي لا يزال قيد أعمال الصيانة