مستقبل الطاقة المتجددة

يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المملكة نهضة ملحوظة مدفوعًا برؤية 2030 وما يندرج تحتها من مبادرات من أبرزها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرة الرياض الخضراء وغيرها، حيث تهدف هذه المبادرات إلى تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستدامة البيئية، وخلق فرص اقتصادية جديدة

وبالأمس وقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقية لشراء 1100 ميجاواط من الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح من مشروع الغاط ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح، بما يكفي لتلبية استهلاك 257000 وحدة سكنية.

كما حققت السعودية إنجازًا عالميًا فيما يتعلق بتقليص تكلفة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى ما يعادل 5.8 هللة لكل كيلوواط ساعة في مشروع الغاط مقابل 6.3 هللة لكل كيلوواط ساعة من مشروع وعد الشمال.

وبهذا الإنجاز تعد المملكة الثانية عالميًا على صعيد تقليص تكلفة الإنتاج من الطاقة المتجددة الأمر الذي يفتح المجال إلى التوسع في هذا القطاع بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

إن مشروعات الطاقة المتجددة تعكس نجاح المملكة في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والوصول إلى المستهدفات المنشودة في ظل رؤية السعودية والتي تستهدف أن تكون حصة مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من المزيج بحلول عام 2030م.