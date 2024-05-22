أيرلندا تعترف رسميًا بدولة فلسطين

أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، اليوم الأربعاء، اعتراف أيرلندا بدولة فلسطين، مؤكدًا ثقة بلاده في لحاق عدد من الدول بها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الأسابيع المقبلة.

وكان رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور، أعلن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة في 28 مايو الجاري.

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من جانبها، استدعت إسرائيل الأربعاء سفيرَيها في إيرلندا والنرويج “لإجراء مشاورات طارئة” بعد تحرك البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين، ووجهت تل أبيب رسالة شديدة اللهجة إلى إيرلندا والنرويج، بإنها لن تلزم الصمت على ذلك.