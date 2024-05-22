المياه الوطنية تبدأ باستقبال طلبات توصيل المياه لـ 6 أحياء في جدة

أعلنت شركة المياه الوطنية عن بدء استقبال طلبات العملاء للحصول على خدمة توصيل المياه في ستة أحياء بمدينة جدة، وتشمل هذه الأحياء كل من حي الهدى وحي الألفية 1 و2 وحي الأجاويد الشرقي وحي إسكان الأمير فواز وحي مخطط الفيصل.

يهدف هذا المشروع إلى رفع نسبة التغطية بخدمات المياه والصرف الصحي في مدينة جدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين فيها.

واشتمل المشروع على أعمال تطويرية شملت إنشاء خطوط نقل مياه رئيسية وتوصيلها بالشبكات الموجودة في تلك الأحياء، إضافة إلى إنشاء محطات ضخ وخزانات ومحطات معالجة بنظام الأغبرة الناتجة عن المعالجة الحيوية للمياه العادمة، حيث بلغت تكلفة إنجاز هذا المشروع 52 مليون ريال.

وبينت الشركة أن المشروع تضمن تنفيذ خطوط ناقلة بأقطار مختلفة، وشبكات مياه بأطوال تجاوزت 33 ألف متر طولي، بالإضافة إلى تنفيذ محطة ضخ بقدرة ضخ تصل إلى 95 ألف متر مكعب يوميًا.

ويمكن للعملاء الراغبين في الحصول على خدمة توصيل المياه في الأحياء المذكورة أعلاه التقدم بطلباتهم عبر القنوات الرسمية لشركة المياه الوطنية، إما من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة على الهواتف الذكية، أو بزيارة فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).